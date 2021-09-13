15-летняя петербурженка отравилась алкоголем: девочка в тяжелом состоянии

В Московском районе Петербурга подросток после того, как выпила спиртное, отравилась.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября, примерно в 20:24 из детской больницы поступило сообщение в отдел полиции. Оказалось, что полчаса назад, с отравлением алкоголем в тяжелом состоянии госпитализирована несовершеннолетняя.

15-летняя девочка, проживает в Ленинградской области в деревне Федоровское. Однако скорая помощь забрала ее в 19:30 в Петербурге, на Московском шоссе, на улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга несовершеннолетняя девушка на дне рождения отравилась. 17-летняя студентка медицинского колледжа в тяжелом состоянии. У нее острое отравление неизвестным веществом.