17-летняя студентка медколледжа отравилась в петербургском баре

17-летняя студентка медколледжа отравилась в петербургском баре
Подросток угодила в больницу после вечеринки. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга несовершеннолетняя девушка на дне рождения отравилась неизвестным веществом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, ночью, в полицию из детском больницы пришло сообщение. Правоохранителям заявили, что в увеселительном заведении на площади Стачек скорая госпитализировала девушку.

17-летнюю студентку 2 курса медицинского колледжа забрали в тяжелом состоянии. У нее острое отравление неизвестным веществом.

Девушка употребляла в тот злополучный вечер алкогольные напитки. По словам 50-летней матери девочки, дочь еще днем, примерно в 17:00, ушла к подруге отмечать день рождения и больше на связь не выходила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы симптомы отравления арбузом или дыней.

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