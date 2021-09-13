17-летняя студентка медколледжа отравилась в петербургском баре

В Кировском районе Петербурга несовершеннолетняя девушка на дне рождения отравилась неизвестным веществом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, ночью, в полицию из детском больницы пришло сообщение. Правоохранителям заявили, что в увеселительном заведении на площади Стачек скорая госпитализировала девушку.

17-летнюю студентку 2 курса медицинского колледжа забрали в тяжелом состоянии. У нее острое отравление неизвестным веществом.

Девушка употребляла в тот злополучный вечер алкогольные напитки. По словам 50-летней матери девочки, дочь еще днем, примерно в 17:00, ушла к подруге отмечать день рождения и больше на связь не выходила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы симптомы отравления арбузом или дыней.