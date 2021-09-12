Названы симптомы отравления арбузом или дыней

Названы симптомы отравления арбузом или дыней
В арбузе и дыне содержится много сахарозы и фруктозы. Фото: pixabay

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, какие симптомы встречаются при отравлении арбузом или дыней.

«Арбузами и дынями отравиться нельзя, другое дело, что могло попасть в этот плод. Может быть, химическое вещество, которое случайно попало на него, или большое количество удобрений использовалось»,- рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в случае отравления появится рвота, диарея и общие симптомы интоксикации: подъем температуры, слабость.

В такой ситуации следует сделать промывание желудка еще до приезда скорой.

Эпидемиолог также предположил, что семья на Совхозной улице могла отравиться из-за мяса или молока, потому что в таких продуктах больше разных возбудителей. Точная причина станет известна после результатов анализов.

Ранее в Москве мать, бабушку и 15-летнюю девочку одолела сильнейшая рвота после пробы арбуза. Состояние всей семьи стало ухудшаться. Вновь была вызвана карета скорой помощи. Пожилая женщина и ее внучка скончались. Позже еще три человека попали в больницу с признаками отравления.

Как сообщала ранее gazeta.spb.ru по предварительным данным, отравиться они могли купленным в сетевом магазине арбузом. Сегодня стало известно, что с момента смертельного отравления в больницу доставили еще трех человек.

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