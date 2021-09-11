После смертельного отравления москвичек арбузом госпитализировали еще трех человек

Арбуз из того же магазина поели и отравились еще трое. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Арбуз из того же магазина поели и отравились еще трое. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Накануне московский главк СКР возбудил уголовное дело после смерти бабушки и ее внучки. Еще три человека попали в больницу после отравления арбузом.

Об этом стало известно в субботу, 11 сентября. По предварительным данным, отравиться они могли купленным в сетевом магазине арбузом. Сегодня стало известно, что с момента смертельного отравления в больницу доставили еще трех человек.

Как сообщили «Известия», госпитализировали двух детей и одного 26-летнего взрослого. Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать, бабушку и 15-летнюю девочку одолела сильнейшая рвота после пробы арбуза. Врачи бригады скорой помощи и не думали, что все может быть настолько серьезно, поэтому уговаривать на госпитализацию отравившихся не стали. Позднее состояние всей семьи стало ухудшаться. Вновь была вызвана карета скорой помощи. Пожилая женщина и ее внучка скончались.