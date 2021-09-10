В Москве внучка и бабушка скончались после отравления арбузом

В Москве вся семья отравилась, после того, как отведала арбуза из сетевого магазина.

В палаты реанимации увезли мать, подростка и бабушку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Спасти 15-летнюю девочку и ее бабушку не смогли, за жизнь матери продолжают бороться. Состояние последней удалось стабилизировать.

Все произошло 8 сентября, вечером. Арбуз попробовали все кроме главы семейства. Он по счастливой случайности от самой большой ягоды отказался.

На следующий день у мать, бабушку и 15-летнюю девочку одолела сильнейшая рвота. Врачи бригады скорой помощи и не думали, что все может быть настолько серьезно, поэтому уговаривать на госпитализацию отравившихся не стали. Позднее состояние всей семьи стало ухудшаться. Вновь была вызвана карета скорой помощи. Тогда уже граждан повезли в больницу.

Состояние здоровья бабушки и девочки было на грани. Пожилая женщина скончалась вечером, 9 сентября. А ее внучка сегодня, 10 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, можно ли отравиться арбузом.