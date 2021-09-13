В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп Gazeta.SPb

В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп Gazeta.SPb
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Кровь сдали звездные спортсмены.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, в ТЦ «Невский центр» прошла социальная акция День Донора. Ее приурочили к окончанию Олимпийских игр-2020. В акции поучаствовали в том числе именитые спортсмены.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, кровь сдала семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина, а также российский паралимпиец, блогер и телеведущий Дмитрий Игнатов.

В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге прошла акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы преимущества быть донором. Так, обладатель звания «Почётный донор» может получить бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и ежегодную выплату — 14 тысяч рублей.

акция день донора дмитрий игнатов новости СПб Светлана Ромашина фоторепортаж


 

Новости партнеров
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские дожди побеждают новые станции метро: вода на ...
Жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта ...
В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп ...
В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек
Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией
Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку
Фестиваль Comic Con Russia перенесли из-за пандемии коронавируса