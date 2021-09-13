В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп Gazeta.SPb

Кровь сдали звездные спортсмены.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, в ТЦ «Невский центр» прошла социальная акция День Донора. Ее приурочили к окончанию Олимпийских игр-2020. В акции поучаствовали в том числе именитые спортсмены.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, кровь сдала семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина, а также российский паралимпиец, блогер и телеведущий Дмитрий Игнатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы преимущества быть донором. Так, обладатель звания «Почётный донор» может получить бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и ежегодную выплату — 14 тысяч рублей.