«МК в Питере» проведет забег «Лапки в охапке»

&#171;МК в Питере&#187; проведет забег «Лапки в охапке»
Забег "Лапки в охапке"

25 сентября в 16:00 «‎МК в Питере» приглашает бегунов и любителей животных на офлайн забег «Лапки в охапке».

«‎МК в Питере» организуют офлайн (до 75 человек) забег с домашними животными для своих читателей и всех желающих. Сама редакция, ее друзья, партнеры и активные горожане соберутся на офлайн забег «‎Лапки в охапке». Все участники офлайн бегут одну и ту же дистанцию 2 км. Все они попадают в единый протокол забега.

Здоровый образ жизни – это счастливый образ жизни!

А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили организовать мероприятие, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца.

Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!

Условия участия: Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://zabeg-lapki-v-okhapke.timepad.ru/event/1766034/

Связаться с нами, вы можете: pr@regmedia.org Арина Житомирова.

животные забег лапки в охапке МК в Питере


 

Новости партнеров
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге приобретут 25 «социальных» квартир
На Большой Разночинной в ближайшее время появится карманный парк
Режиссера Звягинцева находится в больнице в тяжелом состоянии
«МК в Питере» проведет забег «Лапки в охапке»
На развязке КАД с Ропшинским шоссе перекроют съезд
В Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо
Иллюзия обмана: почему уволили Сафронова из шоу «Битва экстрасенсов» и кто ...
В Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину