«МК в Питере» проведет забег «Лапки в охапке»

25 сентября в 16:00 «МК в Питере» приглашает бегунов и любителей животных на офлайн забег «Лапки в охапке».
«МК в Питере» организуют офлайн (до 75 человек) забег с домашними животными для своих читателей и всех желающих. Сама редакция, ее друзья, партнеры и активные горожане соберутся на офлайн забег «Лапки в охапке». Все участники офлайн бегут одну и ту же дистанцию 2 км. Все они попадают в единый протокол забега.
Здоровый образ жизни – это счастливый образ жизни!
А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили организовать мероприятие, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца.
Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!
Условия участия: Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://zabeg-lapki-v-okhapke.timepad.ru/event/1766034/
Связаться с нами, вы можете: pr@regmedia.org Арина Житомирова.