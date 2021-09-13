На Большой Разночинной в ближайшее время появится карманный парк

На Большой Разночинной в ближайшее время появится карманный парк
Карманный парк создадут в 2022 году. Фото: Твой бюджет - Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Его планируют открыть в 2022 году.

На Большой Разночинной улице уже в следующем году появится карманный парк. Инициатива победила в проекте «Твой бюджет» по Петроградскому району, о чем сообщает сегодня, 13 сентября, телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что до конца текущего месяца комитет по благоустройству, районная администрация и автор проекта Игорь Пономаренко разработают проект дорожной карты. После этого наступит техническая разработка парка.

На карманный парк готовы выделить 6,2 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за непогоды закрыли сады, парки и скверы. Горожане не смогут посетить зеленые зоны в связи с дождями и сильным ветром.

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