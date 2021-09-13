Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

Митянина также добавила, что полуторагодовалая девочка находится в Доме ребенка. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Митянина также добавила, что полуторагодовалая девочка находится в Доме ребенка. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи.

По ее словам, жизни мальчика ничего не угрожает. У него зафиксированы ссадины и царапины, но это не угрожает его здоровью и жизни. Мальчик переносит вирусную инфекцию, его лечат.

«Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Средняя девочка также находится в больнице. У нее состояние средней тяжести, она получает лечение», — рассказала Митянина.

Она также добавила, что полуторагодовалая девочка находится в Доме ребенка.

В Петербурге арестовали женщину, которая издевалась над собственными малолетними детьми.

По версии следствия, 31-летняя мать мальчика и девочки 8 и 6 лет подозревается в том, что малышей она била деревянной палкой, руками, морила голодом и удерживала на цепи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Красногвардейского района начала проверку после того, как стало известно о способах воспитания, которые применяла 30-летняя петербурженка в отношении своих маленьких детей. По предварительным данным, женщина систематически ограничивала движения 7-летнего сына и 5-летней дочери.