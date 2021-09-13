Умерла мать премьер-министра Великобритании

Мать британского премьер-министра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в Лондоне. Ей было 79 лет.

Как сообщает Telegraph, женщина умерла в больнице.

Она была профессиональным художником, но из-за болезни Паркинсона ей становилось с каждым днем все труднее продолжать заниматься любимым делом. Как пишет издание у матери премьера диагностировали болезнь, когда ей было 40 лет.

«Я стараюсь рисовать каждый день, если могу, хотя мне приходится часто бывать в больнице», сказала она в интервью в 2008 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает возможным встречу между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным. Так Борис Джонсон будет не против обсудить нормализацию отношений с Россией, если она готова меняться для улучшения международных отношений