Минобороны Великобритании допустило возможность встречи Джонсона и Путина

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министр Борис Джонсон открыт к встрече с Путиным, если нужно сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Москвой. Фото: Instagram

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министр Борис Джонсон открыт к встрече с Путиным, если нужно сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Москвой. Фото: Instagram

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает возможным встречу между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным.

Так Борис Джонсон будет не против обсудить нормализацию отношений с Россией, если она готова меняться для улучшения международных отношений, сообщает Sky News.

По мнению Уоллеса, Джонсон открыт к встрече с Путиным, если нужно сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Москвой. Он добавил, что любое улучшение отношений с Россией может произойти, когда она станет «уважать международное право». Так в будущем можно отменить санкции, уверен Уоллис. Министр обороны Великобритании отметил, что не заинтересован в плохом ключе развития отношений Великобритании и России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Великобритания и Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных антироссийских санкций, обвиняя Россию в использовании химического оружия.