Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Так, если пытаешься снизить давление, можно просто убить человека. Доктор может понизить давление не больше, чем на 20% от исходного. Врач обратил внимание на то, что таким больным нельзя снижать давление, так как это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью. Об этом сообщает «Россия 1».