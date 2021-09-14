Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте
Если вопрос, дать препарат, понизить давление или ничего не делать, лучше ничего не предпринимать. Фото: pixabay
Прием лекарств для понижения давления при инсульте может привести к смерти пациента. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что причиной тромбоза мозговых вен является высокое давление.
Так, если пытаешься снизить давление, можно просто убить человека. Доктор может понизить давление не больше, чем на 20% от исходного. Врач обратил внимание на то, что таким больным нельзя снижать давление, так как это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью. Об этом сообщает «Россия 1».
Если вопрос, дать препарат, понизить давление или ничего не делать, лучше ничего не предпринимать, потому что там как повезет, а тут ты его отправишь на тот свет, отметил доктор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно принимать витамин D.

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