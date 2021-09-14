Штормовой ветер поднял воду в Неве до 130 сантиметров

Вода в Неве прибывает с самого утра, но дамбу не закрывают. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Вода в Неве прибывает с самого утра, но дамбу не закрывают. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Несмотря на то, что уровень воды в Петербурге поднялся до 130 сантиметров, закрывать дамбу пока не собираются.

В связи с сильным ветром и ливнями вода в Неве заметно поднялась. По информации гидропоста у Горного университета, к 09:00, уровень воды поднялся до 133 сантиметров.

Кроме этого, вода продолжает прибывать, показатели понемногу растут каждый час. Ведь еще к 08:00 вода поднялась лишь на 120 сантиметров.

При этом, в пресс-службе Комплекса защитных сооружений считают, что вода в Неве не достигнет критических значений. Поэтому закрывать дамбу пока не намереваются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за непогоды закрыли сады, парки и скверы. Горожане не смогут посетить зеленые зоны в связи с дождями и сильным ветром.