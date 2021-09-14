В Левашово загорелся деревянный садовый дом

В Выборгском районе Ленинградкой области загорелся садовый дом. Спасатели сумели локализовать пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 сентября, в 10:42, стало известно о том, что горит деревянный садовый дом.

МЧСники отправились в поселок Парголово в садоводство Левашово. Тушить пришлось дом, который выгорел на площади 25 квадратных метров.

Однако уже через 43 минуты, в 11:25 возгорание удалось победить. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.

На месте ЧП работали три единицы техники и 15 человек личного состава.

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