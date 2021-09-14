В Петербурге холодильник стал причиной пожара

В Петербурге холодильник стал причиной пожара
Через 30 минут огонь благополучно потушили. Фото: Baltphoto

Необычный пожар случился пожар в Центральном районе Петербурга. Там неожиданно вспыхнул холодильник.

Сегодня, во вторник, 14 сентября в шесть часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Черняховского, дом 16. В двухкомнатной квартире загорелся обыкновенный холодильник. Из-за чего это произошло, остается неизвестным. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.

Через 30 минут огонь благополучно потушили. В тушении участвовали: три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск. В поселке Нагорное загорелась постройка. На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и 2 две единицы техники.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар происществие Центральный район


 

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