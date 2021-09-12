Восемь спасателей тушил пожар ночью в Выборгском районе

Восемь спасателей тушил пожар ночью в Выборгском районе
На месте работают спасатели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

В поселке Нагорное загорелась постройка.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и 2 две едицы техники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горела хозяйственная постройка на площади 48 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 01:40. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.

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