Восемь спасателей тушил пожар ночью в Выборгском районе

В ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

В поселке Нагорное загорелась постройка.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и 2 две едицы техники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горела хозяйственная постройка на площади 48 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 01:40. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.