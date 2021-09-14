Глава Якутии отменил режим ЧС регионального характера

Глава Якутии Айсен Николаев снял сегодня, 14 сентября, режим чрезвычайной ситуации в республике.

Он отметил, что главное, что на данный момент пожары нигде на территории региона не угрожают людям, не угрожают городам и селам. И поэтому сегодня Николаев своим указом снял режим ЧС по лесным пожарам на территории Якутии.

Отмечается, что этот режим из-за сложной пожароопасной обстановки, установившейся из-за жаркой погоды, ввели 23 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше ста жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в республике Якутия получили по 30 тысяч рублей. Об этом заявил глава Горного района Никита Андреев. В настоящее время в селе расчищают территорию микрорайона «Кэскил». Там сгорели дома. Электричество подается от генератора. Совсем скоро его восстановят. Подачу газа восстановили.