Наукой и искусством. Как в мире реабилитируют людей, перенесших ковид

Наукой и искусством. Как в мире реабилитируют людей, перенесших ковид
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ученые всего мира ищут способы противостоять коронавирусу. Но как помочь тем, кто уже переболел этом вирусом? Как быстрее и эффективнее восстановить их физическое и психологическое самочувствие? Ответ ищут и в научных лабораториях, и в музеях во всех странах мира.

Так, например, в Томском госуниверситете запатентовали аппаратно-программный комплекс для тренинга бронхолегочной системы людей, перенесших ковид в тяжелой форме. Об этом сообщается на сайте университета.

Комплекс сочетает в себе аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и газонализатор — устройство для регистрации профиля летучих метаболитов в выдыхаемом воздухе. «Применение этих двух установок в комплексе открывает для клинических врачей новые возможности в реабилитации пациентов, – говорит исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев. – С одной стороны, аппарат ИВЛ позволяет давать нагрузку и регулировать её, чтобы разработать легкие, с другой – газонализатор помогает осуществлять контроль того, как меняется состояние пациента».

Лечение искусством. На такой социальный эксперимент решились в Бельгии. Тут выяснили, что не только сам вирус и его «медицинские» последствия стали причиной ухудшения душевного состояния людей. На многих самым негативным образом сказались режим изоляция и множественные ограничения. Выяснив это, брюссельские врачи начали прописывать в качестве средства от депрессии и стресса бесплатное посещение музеев и галерей, сообщает канал Евроньюс.

Насколько искусство брюссельских музеев сможет противостоять пандемии, покажет время. Пока же в проекте принимают участие 5 государственных музеев. Ученые хотят проверит воздействие прекрасного на иммунную систему людей. Эксперимент будет проходит в течение 3 месяцев.

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