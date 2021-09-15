Вкус чая зависит от воды. Ученые вывели формулу идеального напитка

Завариваем по науке. Как раскрыть аромат чая наилучшим образом и что влияет на его вкус? Это стало темой исследования ученых из Швейцарии. Результаты их работы опубликовал научный журнал Physics of Fluids.

Заваривание чая в очень жесткой воде самым благоприятным образом сказывается на его вкусе. Дело в пленке, которая образуется на поверхности напитка при заваривании.

«Образующаяся поверхностная пленка хрупкая и слегка переливающаяся, и она трескается, как льдины, если ее потревожить, — рассказывают авторы исследования. — Любой может приготовить чашку чая только с водой и чайными листьями, но пленка может показаться случайной в глазах обычного любителя чая. Однако в лабораторных условиях эту пленку можно тщательно контролировать».

Ранее было распространено мнение о том, что эта пленка образовалась из воскового покрытия на чайных листьях. Однако новая работа опровергла это суждение. Ученые пришли к выводу, что она состоит из летучих веществ и удаляет молекулы, отвечающие за горький или кислый вкус чая.

Швейцарские ученые также протестировали популярные добавки к чаю — сахар, молоко и лимонный сок – на предмет их влияния на образование пленки и вкус самого чая.

«Авторы предлагают заваривать чай с жесткой водопроводной водой и без добавок», — говорится в заключении статьи.

В некоторых культурных традициях, например, в ряде провинций Китая чай заваривают в одной и той же посуде, не споласкивая ее перед новым применением. Данное исследование ученых объясняет с научной точки зрения эти чайные традиции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о напитках, которые помогут справиться с симптомами коронавируса. Ученые обращают внимание на лечебные свойства тмина, полыни и чаги. Они могут помочь сформировать имунный ответ. Например, в чаге содержатся магний, железо, цинк, натрий и другие минералы. А чайный гриб поможет укрепить стенки сосудов, обладает противовоспалительным и противомикробными свойствами. Стоит отметить, что у календулы, душицы, чабреца и шалфея также есть противовирусные свойства.