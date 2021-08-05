Полынь, чага и тимьян: что поможет при COVID-19

С начала пандемии прошло уже больше года, но лекарство от новой коронавирусной инфекции так и не появилось в продаже. Ученые обращают внимание на лечебные свойства растений. Эффективным при COVID-19 быть в том числе тмин, полынь и чага.

Сегодня экстракт артемизинина, который содержится в полыни, используют для лечения малярии и других вирусных инфекций.

Исследователи из Дании и Германии решили проверить, насколько артемизинин и его производные, артесунат и артеметер, будут эффективны против SARS-CoV-2. Для эксперимента использовали немецкий и датский штаммы коронавируса.

Все соединения смогли подавить COVID-19, в том числе и клетках легких. Исследователи считают, что они работают сразу же после того, как вирус проник в организм.

Еще одним эффективным средством может стать чернушка посевная, или черный тмин. Активное вещество тимохинон в этом растении связывается с S-белком коронавируса и не дает ему вызывать легочную инфекцию. Оно также блокирует цитокиновый шторм, который может возникать у пациентов, которые тяжело болеют COVID-19.

Иммунный ответ на вирус может стимулировать и чайный гриб, чага. Причина насыщенных свойств чаги — в содержании магния, железа, цинка, натрия и других минералов.

Чайный гриб укрепляет стенки сосудов, укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительным и противомикробными свойствами. Сегодня чага продается в виде чая, кофе, варенья и даже сыворотки для лица.

Противовирусным свойством также обладают календула, душица, чабрец и шалфей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что сотрудники Института биологических наук имен Александра Зильбермана в Израиле подобрали 18 препаратов, которые продемонстрировали эффективность в борьбе с коронавирусом до 100%. Такие выводы были сделаны в результате лабораторного эксперимента. Ученым предстоит найти фармакологическую компанию, которая проведет необходимые тесты.