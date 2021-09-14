В Петербурге 90% педагогов уже получили единовременные выплаты

В Петербурге 90% педагогов уже получили единовременные выплаты
Все педагоги скоро получат выплаты от властей. Фото: pixabay

Деньги получили 110 тысяч специалистов, работающих с детьми.

В Санкт-Петербурге единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили более 90% педагогов. Это 110 тысяч человек, работающих с детьми. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Инициатором выплат стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он объявил о них 30 августа во время традиционного городского педсовета. После было подписано соответствующее постановление, предполагающее, чем все педагоги города должны получить поддержку от властей.

«В соответствии с ним, педагогическим работникам городских государственных образовательных учреждений в течение трёх недель будут перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей»,

— говорится в сообщении.

На данный момент выплаты получили почти все, кто должен был.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские педагоги начали получать единовременную выплату.

Александр Беглов единовременные выплаты новости СПб педагог Смольный


 

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