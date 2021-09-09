Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату

В ближайшее время 10 тысяч рублей получат более 125 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге педагоги начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов 3 сентября подписал постановление, согласно которому деньги получат 125 тысяч человек. На выплаты могут рассчитывать сотрудники образовательных учреждений города. На данный момент средства перечислили 30 тысячам педагогов.

Политик отметил, что год выдался непростым и сложнее всего было медикам и педагогам. Чтобы поддержать последних в непростое время, власти решились на единовременную выплату. На эти цели из бюджета выделили 1 миллиард 258 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский парламент рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям.