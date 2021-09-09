Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату

Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату
Педагоги скоро получат выплаты от властей. Фото: pixabay

В ближайшее время 10 тысяч рублей получат более 125 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге педагоги начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов 3 сентября подписал постановление, согласно которому деньги получат 125 тысяч человек. На выплаты могут рассчитывать сотрудники образовательных учреждений города. На данный момент средства перечислили 30 тысячам педагогов.

Политик отметил, что год выдался непростым и сложнее всего было медикам и педагогам. Чтобы поддержать последних в непростое время, власти решились на единовременную выплату. На эти цели из бюджета выделили 1 миллиард 258 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский парламент рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям.

выплата новости СПб педагоги Смольный


 

Новости партнеров
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Завершилось расследование дела об убийстве студента на Невском
Завершилось расследование дела об убийстве студента на Невском
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату
В Ленобласти ожидается теплая пятница
Путин не собирается ехать на похороны Зиничева в Петербург
В Москве нашли мать младенца, выброшенного в мусоропровод
В Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу
В Балтийский залив выпустили двух детенышей нерпы
В Московском районе нашли 70 канистр с неизвестным веществом
Финляндия готовится к нашествию россиян после пандемии