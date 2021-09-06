Петербургский парламент рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям
Тем, кому исполнилось 90 выплатят 15 тысяч рублей, 95 - 20 тысяч, а 100 - 25 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Законодательное собрание рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям. На рассмотрение ЗакСа Северной столицы внесен проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Так, планируют выплачивать ежегодно социальную поддержку в связи с 90-летним, 95-летним и 100-летним юбилеем. Тем, кому исполнилось 90 выплатят 15 тысяч рублей, 95 — 20 тысяч, а 100 — 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Октябрьский районный суд признал незаконным постановление ЗакСа освободить от должности члена Горизбиркома с правом решающего голоса Марину Жданову. Жданова указала, что в Законодательном Собрании Петербурга забыли внести в постановление ссылки на нормы законодательства, в связи с чем ее решили отстранить от работы.

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