Врач рассказал, чем опасны некоторые бытовые вещи

Часть предметов таит в себе смертельную опасность для здоровья.

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что некоторые бытовые предметы таят в себе смертельную опасность для здоровья. В разговоре с «Пятым каналом» эксперт перечислила некоторые из них.

Так, многие люди активно пользуются носовыми каплями. Терапевт призвала делать это с осторожностью, чтобы не было передозировки. Врач посоветовала придерживаться инструкции, когда речь идет о приеме лекарств.

Опасными могут быть капсулы с порошком для стиральных машин, потому что для детей они выглядят как конфеты. Съев одну, малыш может получить токсическое поражение.

Порой люди могут надышаться некачественной краской или же пострадать из-за прочих ядовитых стройматериалов. Таким образом, даже дома человек не находится в полной безопасности и должен беречь себя.

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