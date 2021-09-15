Си Цзиньпин отказал Байдену в проведении очного саммита

Так, несколько официальных лиц Штатов сделали вывод, что Китай продолжает вести со страной жесткую игру. Фото: unsplash

Так, несколько официальных лиц Штатов сделали вывод, что Китай продолжает вести со страной жесткую игру. Фото: unsplash

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпинем предолжил проведение саммит.

Цзиньпинь отреагировал не однозначно. Он отказался от этой идеи, сообщает газета Financial Times.

Глава Китая потребовал от США смягчить риторику в отношении Поднебесной. Так, несколько официальных лиц Штатов сделали вывод, что Китай продолжает вести со страной жесткую игру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям китайского города Путянь в провинции Фуцзянь советуют не покидать город после выявления там роста заболеваемости ковидом: в населенном пункте зарегистрировали 24 случая ковида. Те, кто хотят уехать из города, должны иметь документ об отрицательном тесте на ковид, полученный в течение двух суток до отъезда. На данный момент в Китайской народной республике сделали 2,113 миллиарда вакцинаций.