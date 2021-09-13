В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса

В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса
На данный момент в Китайской народной республике сделали 2,113 миллиарда вакцинаций. Фото: pixabay.com

Жителям китайского города Путянь в провинции Фуцзянь советуют не покидать город после выявления там роста заболеваемости ковидом: в населенном пункте зарегистрировали 24 случая ковида.

Те, кто хотят уехать из города, должны иметь документ об отрицательном тесте на ковид, полученный в течение двух суток до отъезда, сообщает Global Times.

На данный момент в Китайской народной республике сделали 2,113 миллиарда вакцинаций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае зарегистрировали случай заражения человека бубонной чумой. Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Она занимается разведением скота в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Первые признаки недомогания у нее начали появляться еще в середине месяца.

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