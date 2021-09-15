В Петербурге в автобусе сгорел мужчина

Пожар с одним погибшем произошел в Курортном районе Северной столицы.

Сегодня, 15 сентября, в половине третьего ночи поступила информация о пожаре по адресу: улица Борисова, дом 8. В городе сгорел автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Огонь потушили в начале четвертого утра. В машине обнаружили тело погибшего мужчины.

К тушении пожара участвовали: две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необычный пожар случился пожар в Центральном районе Петербурга. Там неожиданно вспыхнул холодильник. Во вторник, 14 сентября в шесть часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Черняховского, дом 16. В двухкомнатной квартире загорелся обыкновенный холодильник. Из-за чего это произошло, остается неизвестным. Через 30 минут огонь благополучно потушили.