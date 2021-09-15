В Колпино «Лада» сбила 16-летнюю студентку

В результате ДТП девушку с ушибами и гематомами, в состоянии средней тяжести госпитализировали. Фото: lada.ru

В результате ДТП девушку с ушибами и гематомами, в состоянии средней тяжести госпитализировали. Фото: lada.ru

В Колпино «Лада» сбила 16-летнюю студентку

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в городе Колпино, на нерегулируемом перекрестке ул. Красная и наб. Комсомольского канала 35-летний мужчина сбил подростка.

Управляя автомобилем «Лада Ларгус», и двигаясь от ул. Соборная в сторону ул. Тверская, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на студентку Академии промышленных технологий.

В результате ДТП девушку с ушибами и гематомами, в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «Ауди» сбила четвероклассника. ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Московском районе Петербурга. 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по ул. Костюшко от ул. Кубинская к ул. Галстяна, наехала на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика четвертого класса.