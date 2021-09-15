В Гатчинском районе похитили девушку

В Гатчинском районе похитили девушку
В салоне автомобиля находилась разыскиваемая 18-летняя девушка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленобласти похитили девушку.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что у дома 1 по ул. Вокзальная поселка Вырица неизвестный мужчина, применив физическую силу, посадил неизвестную женщину в машину и скрылся с места происшествия скрылся.

Полиция ввела в действие план «Перехват». В результате в поселке Сусанино Гатчинского района наряд остановил машину «ВАЗ-2115». За рулем сидел 18-летний молодой человек. В салоне автомобиля находилась разыскиваемая 18-летняя девушка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга мужчина приставал к 11-летней девочке. В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила что неизвестный преступник, находясь на втором этаже одного из домов района совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Гатчинский район ленобласть новости СПб полиция похищение


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге малыш попал в больницу после падения из кроватки
В Гатчинском районе похитили девушку
В Колпино «Лада» сбила 16-летнюю студентку
В Петербурге «Ауди» сбила четвероклассника
В Московском районе мужчина приставал к 11-летней девочке
В Петербурге внук несколько дней скрывал смерть бабушки
В Петербурге в среду пробки в пять баллов
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации