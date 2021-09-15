В Гатчинском районе похитили девушку

В Гатчинском районе Ленобласти похитили девушку.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что у дома 1 по ул. Вокзальная поселка Вырица неизвестный мужчина, применив физическую силу, посадил неизвестную женщину в машину и скрылся с места происшествия скрылся.

Полиция ввела в действие план «Перехват». В результате в поселке Сусанино Гатчинского района наряд остановил машину «ВАЗ-2115». За рулем сидел 18-летний молодой человек. В салоне автомобиля находилась разыскиваемая 18-летняя девушка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга мужчина приставал к 11-летней девочке. В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила что неизвестный преступник, находясь на втором этаже одного из домов района совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.