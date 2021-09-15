В Петербурге малыш попал в больницу после падения из кроватки

В Петербурге малыш попал в больницу после падения из кроватки
Родители малыша официально нигде не работают. Фото: pixabay

В Невском районе Санкт-Петербурга малыш выпал из кроватки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Северной столицы поступила телефонограмма из детской больницы. Там сообщили о том, что накануне 11-месячный ребенок выпал из кроватки и поступил к ним с тяжелыми травмами.

Семья полная, на учёте не состоит. Родители малыша официально нигде не работают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «Ауди» сбила четвероклассника. ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Московском районе Петербурга. 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по ул. Костюшко от ул. Кубинская к ул. Галстяна, наехала на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика четвертого класса. В результате ребенка с открытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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