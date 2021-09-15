В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП

В России предложили разрешить ограничивать на время использование любых сетей и телефонов во время чрезвычайных происшествий. Так, приоритет в использовании этого будут отдавать силовикам. Законопроект предложили в Минцифры.

Ограничения будут распространятся на ЧС как природного, так и техногенного характера. Если проект одобрят, закон станет действительным весной следующего года, он будет действовать шесть лет. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В Минцифры также предложили определить приоритетность использования силовых структур. В первую очередь, это коснется Минобороны, МЧС, МВД, ФСО,ФСБ и другие организации.

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