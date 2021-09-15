Почти половина петербуржцев, переболевших коронавирусом, заявила о снижении своей продуктивности

Почти половина петербуржцев, переболевших коронавирусом, заявила о снижении своей продуктивности
Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех крупных городов по всей России. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

50% переболевших ковидом петербуржцев заявила о снижении своей продуктивности после перенесения заболевания. Опрос провел hh.ru.

Большая часть сотрудников (52%) из города на Неве из числа переболевших коронавирусом признались, что стали чаще уставать на работе. Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех крупных городов по всей России. Об этом сообщает «HeadHunter Северо-Запад».

Среди других побочных эффектов: снижение концентрации, слабость, ухудшение внимания, проблемы с обонянием и вкусом, забывчивость, одышка и нарушения сна. Реже у жителей Петербурга проявлялись: частые головные боли и перепады настроения, тревога. Иногда они замечали: боли в суставах, обострение хронических заболеваний, выпадение волос, депрессию и повышенную потливость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в журнале The Lancet появился материал с критикой массовой ревакцинации от ковида.

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