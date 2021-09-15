В Петербурге за сутки вдвое выросла заболеваемость коронавирусом

После двух дней резкого спада статистика по коронавирусной инфекции принялась расти. Ранее, накануне в Петербурге зарегистрировали только 839 случаев. Город по-прежнему на втором месте по России, на первом столица с 1 838 заболевшими. Всего за сутки в стране выявили 18 841 случай ковида. Об этом сообщает оперштаб.

За последние 24 часа от ковида скончались 792 человека, из них 38 в Северной столице. Город на втором месте в России по этому показателю после Москвы с 49 смертями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 50% переболевших ковидом петербуржцев заявила о снижении своей продуктивности после перенесения заболевания. Опрос провел hh.ru. Большая часть сотрудников (52%) из города на Неве из числа переболевших коронавирусом признались, что стали чаще уставать на работе.