Невский рынок в Петербурге могут снести ради строительства нового моста

Расположенный на проспекте Обуховской Обороны Невский рынок могут снести, так как территорию хотят отдать для строительства транспортной инфраструктуры.

В Комитете имущественных отношений отмечают, что существует проект строительства новой магистрали через Неву. Речь идет о создании Большого Смоленского моста. Из-за этого вопрос о возрождении рынка в сейчас не рассматривается. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Примечательно, что Невский рынок работал с середины XX века. В последнее время он был закрыт, здание пустовало, а вопросы с арендатором решались в судах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в Бугры самосвал зацепился за мост и прилег на бок. Непонятно, есть ли пострадавшие в инциденте. Об этом в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали очевидцы.