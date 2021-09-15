Невский рынок в Петербурге могут снести ради строительства нового моста

Невский рынок в Петербурге могут снести ради строительства нового моста
Речь идет о создании Большого Смоленского моста. Фото: Google Street View

Расположенный на проспекте Обуховской Обороны Невский рынок могут снести, так как территорию хотят отдать для строительства транспортной инфраструктуры.

В Комитете имущественных отношений отмечают, что существует проект строительства новой магистрали через Неву. Речь идет о создании Большого Смоленского моста. Из-за этого вопрос о возрождении рынка в сейчас не рассматривается. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Примечательно, что Невский рынок работал с середины XX века. В последнее время он был закрыт, здание пустовало, а вопросы с арендатором решались в судах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в Бугры самосвал зацепился за мост и прилег на бок. Непонятно, есть ли пострадавшие в инциденте. Об этом в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали очевидцы.

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