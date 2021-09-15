В Петербурге приняли уже три партии вакцины от гриппа

С того момента, как в Петербурге стартовала вакцинация против гриппа, в городе уже приняли три партии лекарства.
Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу комитета по здравоохранению.
Так, в начале сентября, в 16 районах города на Неве работали 92 прививочные бригады на 103 объектах.
Кроме этого, вакцинацией от гриппа занимаются в 18 передвижных пунктах, развернутых у 18 станций метрополитена, Дома бытовых услуг в Кронштадте и на трех площадках в Красносельском районе.
Предполагается, что удасться сделать вакцину 3 млн 230 тыс. петербуржцев. В планах у комитета по здравоохранению привить столько же горожан, скольких удалось вакцинировать и в прошлом году.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог Игорь Гундаров объяснил причины исчезновения гриппа. Он уверен, этот вирус исчез из-за регулярной вакцинации.