Эпидемиолог Гундаров прокомментировал ситуацию с гриппом

Эпидемиолог Игорь Гундаров объяснил причины исчезновения гриппа. Он уверен, этот вирус исчезло из-за регулярной вакцинации.

Врач отметил, что вирусы существуют не по отдельности, а колониями, которые могут конкурировать между собой. Так у ковида и гриппа сложились конкурентные взаимоотношения. Поэтому, там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Доктор отмечает, что основной причиной исчезновения гриппа стала ежегодная вакцинация, которая проводится регулярно в России с начала этого века. Число заражений ОРВИ и смертность от них не понизилась, потому что на смену исчезающего гриппа пришел ковид.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что во время недомогания при обострении сезонных заболеваний следует сдать два теста — на грипп и ковид.