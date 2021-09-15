В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие считает, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушая ПДД мчался по центру города. Кроме этого молодой человек демонстрировал это в прямом эфире в Сети.

Однако вскоре сотрудники ДПС задержали нарушителя на Невском проспекте. Полицейский потребовал предъявить документы, но шумахер не повиновался. Мужчина резко дернул дверь, пытаясь закрыть ее, чтобы удрать. Тем самым гражданин зажал полицейскому руку, чем причинил последнему физическую боль и повреждения.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, ударившего бойца ОМОНа, отправили в колонию на 3 года.