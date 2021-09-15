В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля

В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля
Водитель зажал полицейскому руку дверью. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие считает, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушая ПДД мчался по центру города. Кроме этого молодой человек демонстрировал это в прямом эфире в Сети.

Однако вскоре сотрудники ДПС задержали нарушителя на Невском проспекте. Полицейский потребовал предъявить документы, но шумахер не повиновался. Мужчина резко дернул дверь, пытаясь закрыть ее, чтобы удрать. Тем самым гражданин зажал полицейскому руку, чем причинил последнему физическую боль и повреждения.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, ударившего бойца ОМОНа, отправили в колонию на 3 года.

нарушение пдд новости СПб применение насилия в отношении представителя власти происшествие


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге от Covid скончалось еще 38 горожан
В Ленобласти за сутки COVID подхватило 189 человек, 1 скончался
Вчера — 839, сегодня — 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID
В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля
С начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона
Сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья
В Петербурге приняли уже три партии вакцины от гриппа
Песков рассказал о самочувствии Путина, ушедшего на карантин