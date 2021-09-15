Вчера — 839, сегодня — 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID

Вчера &#8212; 839, сегодня &#8212; 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID
В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1609 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 838 человек. Третье место у Подмосковья — 790 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 189 человек. За сутки в 47-м регионе скончался один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах.

заболевшие в спб коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Расстрелявший 7 школьников в Казани подросток Галявиев сидит в ...
В Петербурге от Covid скончалось еще 38 горожан
В Ленобласти за сутки COVID подхватило 189 человек, 1 скончался
Вчера — 839, сегодня — 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID
В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля
С начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона
Сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья
В Петербурге приняли уже три партии вакцины от гриппа