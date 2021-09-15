Вчера — 839, сегодня — 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1609 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 838 человек. Третье место у Подмосковья — 790 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 189 человек. За сутки в 47-м регионе скончался один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах.