В Петербурге от Covid скончалось еще 38 горожан

В Петербурге от Covid скончалось еще 38 горожан
Жертвами коронавируса за сутки стали 38 человек. Фото: Pixabay

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 39 случаев.

Об этом стало известно в среду, 15 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 434 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 131 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 195 041 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, кому 100% нельзя прививаться от ковида.

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