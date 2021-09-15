Кому 100% нельзя прививаться от ковида

Ученые пришли к выводу, что у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться ковидом по сравнению с тем, кто не вакцинировался. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ученые пришли к выводу, что у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться ковидом по сравнению с тем, кто не вакцинировался. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Один из самых главных вопросов, который возникает у тех, кто решил вакцинироваться от COVID-19, – есть ли противопоказания к прививке. Однако данные противоречивы. И даже официальные комментарии ясности не добавляют.

Тем не менее в Минздраве назвали тех, кто может рассчитывать на абсолютный медотвод. Как отметили в ведомстве, в инструкциях по медицинскому применению препаратов «Ковивак», «Эпиваккорона» и «Спутник Лайт» в качестве противопоказаний указаны беременность и период грудного вскармливания, поскольку соответствующие исследования отсутствуют.

В инструкцию к препарату «Спутник V» внесли изменения, согласно которым беременность не является противопоказанием и вакцина может быть применена в случае, если польза от нее превышает возможный риск. Иными словами, вакцинироваться не стоит при грудном вскармливании.

Кому точно нельзя делать прививку, по версии официального сайта Минздрава стопкоронавирус.рф:

— Если хоть раз в жизни была серьезная поствакцинальная реакция. Например, температура выше 40 °С, покраснение или отек более 8 см в диаметре

— Если после любой прививки были судороги, лихорадочное или шокоподобное состояние

— Отягощенный аллергологический анамнез. Это могут быть анафилактический шок, отек Квинке, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо других и т.д.

— Беременность и период грудного вскармливания

— Возраст до 18 лет.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России привиты уже более 46 миллионов человек. В России работает около 12 тысяч пунктов вакцинации. Этого достоточно, чтобы обеспечить доступ к вакцинации всем желающим.

Также в минздраве рассказали, что вакцин от коронавируса в России достаточно во всех регионах, проблем с записью на вакцинацию нет, запасы составляют около одного месяца во всех регионах.