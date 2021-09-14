«Мю» против «Дельты». Почему ученые вдруг заговорили о новых штаммах коронавируса

Вирус COVID-19 мутирует, приспосабливается, и его новые штаммы могут быть заразнее предыдущих. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если посмотреть штамм «альфа», который первый обнаружили в Великобритании, тогда «дельта» на 50% более заразна», — сказала она.

Вуйнович подчеркнула, что самая главная опасность — в новых мутациях, и сейчас ВОЗ изучает, насколько заразен открытый «лямбда»-штамм коронавируса.

О лямбда-штамме, обладающего повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, в июле сообщили японские исследователи. В январе в Колумбии был обнаружен новый «мю»-штамм. У него также есть характерные мутации. Часть из них связана со способностью этого варианта коронавируса лучше уходить от специфического иммунитета, сформированного в ответ на вакцинацию или заболевание.

При этом американские вирусологи полагают, что новые волны заболеваемости COVID-19 будет провоцировать именно «дельта» и его производные, поскольку сейчас он является наиболее заразным из всех известных науке штаммов коронавируса.

В конце августа ВОЗ обратила внимание на то, что выявленный в Колумбии штамм коронавируса был внесен в мониторинговый список в статусе «варианта, вызывающего интерес». Он был обозначен буквой греческого алфавита «мю» и занял место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: «эта», «йота», «каппа» и «лямбда».

Теперь вопрос №1 для ученых и врачей всего мира – насколько вакцинация эффективна для борьбы с постоянно мутирующим вирусом. При этом медики постоянно заявляют, что свойство штаммов обходить защиту некоторых антител не значит, что вакцинация не действует. Дело в том, что заразность вируса в определенный момент может достичь предела по мере роста числа людей, сделавших прививку.

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