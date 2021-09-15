Бузова подумывает о поступлении на истфак МГУ

Российская телеведущая, певица, актриса театра Ольга Бузова написала у себя в социальных сетях, что думает над поступлением на исторический факультет МГУ.

У 35-летнего блогера появилась такая идея после просмотра российского сериала «Историк».

«В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ».

Естественно, что Бузова поинтересовалась у своих фанатов, нужно ли ей идти учиться на историка или нет. Преобладающее большинство поддержало артистку, ведь тяга к знаниям — это всегда похвально. Однако свое мнение выразили и хейтеры.

В одном из самых популярных комментариев под постом написано следующее:

«Куда тебе? На «Доме-2″ ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война».

Напомним, Ольга Бузова закончила отучилась на географическом факультете СПбГУ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова отговорила поклонницу от аборта и пообещала ей помощь.