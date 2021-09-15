Бузова подумывает о поступлении на истфак МГУ

Бузова подумывает о поступлении на истфак МГУ
Ольга Бузова задумалась над поступлением в МГУ. Фото: скриншот Instagram

Российская телеведущая, певица, актриса театра Ольга Бузова написала у себя в социальных сетях, что думает над поступлением на исторический факультет МГУ.

У 35-летнего блогера появилась такая идея после просмотра российского сериала «Историк».

«В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ».

Естественно, что Бузова поинтересовалась у своих фанатов, нужно ли ей идти учиться на историка или нет. Преобладающее большинство поддержало артистку, ведь тяга к знаниям — это всегда похвально. Однако свое мнение выразили и хейтеры.

В одном из самых популярных комментариев под постом написано следующее:

«Куда тебе? На «Доме-2″ ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война».

Напомним, Ольга Бузова закончила отучилась на географическом факультете СПбГУ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова отговорила поклонницу от аборта и пообещала ей помощь.

бузова истфак мгу шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова подумывает о поступлении на истфак МГУ
Расстрелявший 7 школьников в Казани подросток Галявиев сидит в ...
В Петербурге от Covid скончалось еще 38 горожан
В Ленобласти за сутки COVID подхватило 189 человек, 1 скончался
Вчера — 839, сегодня — 1609: в Петербурге выявили новые случаи COVID
В Петербурге водитель зажал полицейскому руку дверью автомобиля
С начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона
Сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья