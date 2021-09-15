В теле новорожденного оставили иглу: СК по Петербургу возбудил дело

В Петербурге после смерти 1,5-месячного мальчика возбудили уголовное дело.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северной столицы расследуют уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие считает, что новорожденный сразу после рождения проходил лечение в нескольких больницах. Так, в одном из учреждений в теле малыша забыли часть иглы. Таким образом было повреждено левое легкое и начала развиваться кровопотеря. Малыш умер днем 12 сентября.

В данный момент следствие выясняет все детали случившегося. Из больниц изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку.

Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге малыш попал в больницу после падения из кроватки.