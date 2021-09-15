Синдром именинника. Как не впасть в хандру из-за любимого праздника

Иногда день рождения не радует. Фото: Pixabay

Иногда день рождения не радует. Фото: Pixabay

В психоанализе существует феномен — синдром дня рождения, или синдром именинника. Он связан с тем, что у человека при приближении к дате рождения могут возникать психологические переживания по поводу возраста или собственной успешности. Возможно, вам знакомо состояние, когда незадолго до праздника покидает хорошее настроение, иногда хочется плакать по несколько раз на дню, появляется раздражение или апатия. Вполне может быть, что вы столкнулись с симптомами синдрома именинника.

И у нас две хорошие новости.

Первая – это нормально, такое случается почти со всеми. Вторая — с этим состоянием вполне можно справится самостоятельно. Давайте разбираться!

Психология синдром именинника объясняет боязнью старения. Культ красоты и молодости настолько плотно вошел в нашу культуру, что любые мысли об уходящем времени вызывают внутренний конфликт и сопротивление.

Для большинства людей день рождения – повод подвести итоги, пусть и промежуточные. А они не всегда удовлетворительные. Несбывшиеся ожидания также не добавляют оптимизма.

Кроме того, многим просто не хочется отмечать, а надо. Надо собирать, угощать, развлекать, терпеть. А настроения нет. Знакомо?

Как раз с этим проще всего. Можно куда-нибудь уехать на свой день рождения, поручить другому человеку организацию праздника или сказать решительное «нет, я не отмечаю» всем, кого, как вам думается, вы должны пригласить и накормить.

Поверьте, после этого вы станете себя даже больше уважать.

Справиться с синдромом именинника поможет логический анализ ситуации и рефлексия. Задайте себе следующие вопросы:

• Почему я испытываю эти чувства накануне дня рождения?

• В другие дни похожее со мной происходит?

• Доволен ли я прошедшим годом? Был ли я счастлив или горд собой?

• Почему часть планов или ожиданий не были реализованы? Только ли виноваты в этом обстоятельства и другие люди?

Вопросов может быть множество – похожих или отличных. Главное — начать. И скорее всего, вы поймете, что дело вовсе не в самой дате рождения. Как говорят психологи, осознание проблемы – первый шаг на пути ее решения.