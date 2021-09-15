В Петербурге заработал завод от «Макро Групп», производящий электронику

Компания «Макро Групп» начнет производить в Петербурге электронные компоненты.

В Северной столице в среду, 15 сентября, перерезали ленточку на заводе, где будут разрабатывать электронные компоненты. Предприятие расположилось в промышленной зоне «Обухово», пишет «Деловой Петербург».

На церемонии открытия побывал градоначальник Петербурга. По его словам, строительство завода было завершено довольно быстро — за год. Губернатор отметил, что сам по себе завод не большой, однако очень инженерноемкий.

На предприятии будут задействованы 76 квалифицированных сотрудников, которым обещают достойную оплату труда.

Производственные помещения на заводе заняли 4 тысячи квадратных метров. Мощность работы оценивается в 500 тыс. компьютерных плат, 5 млн контроллеров для умных счётчиков, около 10 млн модулей памяти в год.

За год организация намеревается заработать до 600 млн рублей. Петербург при этом получит порядка 43 млн рублей.

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