В Петербурге Hyundai открыл крупнейший в РФ завод

В Петербурге Hyundai открыл крупнейший в РФ завод
Новый завод компании «Хендэ» станет крупнейшим в России производителем двигателей иностранных марок. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице появился крупнейший завод, на котором создают двигатели. Открыл его в Петербурге Hyundai.

Состоялось торжественное открытие в четверг, 9 сентября. На предприятии ООО «Hyndai Wia Corparation» начнут изготавливать двигатели для автомобилей. Об этом сообщает Смольный.

Стоит отметить, что филиал производителя из Кореи является уже пятым в мире.

Перерезать ленточку приехали посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, городской представитель посольства Бюн Чоль Хван, а еще градоначальник Петербурга Александр Беглов.

На заводе уверяют, что в Петербурге объем выпускаемой продукции будет показывать колоссальные результаты. Организация намеревается работать на полную мощность уже в этом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на территории завода «Ригель» появится жилой дом.

Hyundai завод новости СПб


 

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