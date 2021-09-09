В Петербурге Hyundai открыл крупнейший в РФ завод

В Северной столице появился крупнейший завод, на котором создают двигатели. Открыл его в Петербурге Hyundai.

Состоялось торжественное открытие в четверг, 9 сентября. На предприятии ООО «Hyndai Wia Corparation» начнут изготавливать двигатели для автомобилей. Об этом сообщает Смольный.

Стоит отметить, что филиал производителя из Кореи является уже пятым в мире.

Перерезать ленточку приехали посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, городской представитель посольства Бюн Чоль Хван, а еще градоначальник Петербурга Александр Беглов.

На заводе уверяют, что в Петербурге объем выпускаемой продукции будет показывать колоссальные результаты. Организация намеревается работать на полную мощность уже в этом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на территории завода «Ригель» появится жилой дом.