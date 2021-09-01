В Петербурге на территории завода «Ригель» появится жилой дом

В Петроградской районе Петербурга, на территории завода «Ригель» построят многоквартирный дом.

Так, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал положительное заключение на постройку жилого дома, в месте, где ранее функционировал завод «Ригель», занимающийся аккумуляторами и зарядными устройствами.

Инициатором данного проекта стало физическое лицо.

Свое согласие КГИОП дал на проект застройки трех участков. Их площадь в общем составляет 4,28 гектара. Возведут многоквартирный дом на улице Профессора Попова дома 38. Он будет не выше восьми этажей, также в нем будут встроены коммерческие помещения. Об этом пишут на портале NSP.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за три года в Петербурге построят 50 школ и 78 детских садов.