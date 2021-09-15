Омбудсмен Петербурга объяснила, для чего ребенка в клинике привязали к стулу

"Специалисты аппарата и представители Комитета по здравоохранению посетили больницу и провели проверку". Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

"Специалисты аппарата и представители Комитета по здравоохранению посетили больницу и провели проверку". Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анны Митяниной, это было сделано потому, что малыш мог травмироваться, ведь в клинике большая нехватка персонала и смотреть за ребенком было попросту некому.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в аккаунте Анны Митяниной 15 сентября.

В Петербурге огласку получил инцидент в одной из больниц города, где трехлетнего мальчика привязали к стулу для кормления с помощью колготок.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — пишет детский омбудсмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала об издевательствах над сиротой в больнице Петербурга, которые записали на видео. Прокуратура и СК начали проверку.