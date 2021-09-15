Омбудсмен Петербурга объяснила, для чего ребенка в клинике привязали к стулу

Омбудсмен Петербурга объяснила, для чего ребенка в клинике привязали к стулу
"Специалисты аппарата и представители Комитета по здравоохранению посетили больницу и провели проверку". Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анны Митяниной, это было сделано потому, что малыш мог травмироваться, ведь в клинике большая нехватка персонала и смотреть за ребенком было попросту некому.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в аккаунте Анны Митяниной 15 сентября.

В Петербурге огласку получил инцидент в одной из больниц города, где трехлетнего мальчика привязали к стулу для кормления с помощью колготок.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — пишет детский омбудсмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала об издевательствах над сиротой в больнице Петербурга, которые записали на видео. Прокуратура и СК начали проверку.

анна митянина незаконное лишение свободы новости СПб


 

Новости партнеров
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемому в жестоком убийстве на Торфяной дороге предъявили обвинение
В Петербурге в четверг температура опуститься до +2
На В.О. благоустроили Новосмоленскую набережную
На В.О. открылся сквер, посвященный к/ф «Осенний марафон»
В Сестрорецке задержали лжеследователя, выманившего у блокадницы почти 1 ...
Омбудсмен Петербурга объяснила, для чего ребенка в клинике привязали к стулу
«Новые люди» направят наблюдателей на большинство петербургских участков
В Петербурге заработал завод от «Макро Групп», производящий электронику