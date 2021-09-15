«Новые люди» направят наблюдателей на большинство петербургских участков

По всей стране представители партии «Новые люди» проводят обучающие тренинги для граждан, которые с 17 по 19 сентября будут работать на избирательных участках в качестве наблюдателей. В Петербурге такую подготовку прошли уже около двух тысяч человек.

По словам заместителя партии Александра Даванкова, занятия проводят опытные юристы и политологи. На них разбираются нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках в ходе голосования. В партии уверены, что от работы института наблюдателей зависит доверие горожан к процедуре выборов.

«Когда людям говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе, то их просто обманывают. Конечно, если голосовать за старых депутатов, то ничего не изменится. Но в стране есть и новые политические силы. Другой важный момент: петербуржцы должны быть уверены, что они проходят честно, не должны бояться, что их голос украдут. Наша задача — сделать эти выборы настоящими. Именно они помогут вернуть доверие к самой процедуре голосования. Поэтому мы направляем наблюдателей на почти все избирательные участки Петербурга — это около двух тысяч человек», — рассказал на тренинге Александр Даванков.

Тренинги в Петербурге проходили в небольших группах — примерно по 70 человек. Наблюдателям рассказывали о том, когда приходить на участок, где там находиться и как себя вести. Напоминали и о том, что все участники процесса обязательно должны быть в масках. Отдельно разбирали то, как проходит надомное голосование, подсчет голосов и заполнение протокола. Наблюдение предстоит в течение трех дней, поэтому от волонтеров потребуется немалая выдержка. Их заранее предупредили о том, как вести себя в случае конфликтных ситуаций и возможных нарушений.

Активисты из разных регионов страны ранее уже приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей, который партия организовала в Москве. На нем также выступила сторонница «Новых людей» Елена Летучая, которая выразила надежду, что работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов.