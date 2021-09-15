На В.О. благоустроили Новосмоленскую набережную

На В.О. благоустроили Новосмоленскую набережную
Новосмоленскую набережную благоустроили. Фото: "Яндекс карты"

Для гостей и жителей Петербурга открылось новое общественное пространство. Оно появилось после благоустройства Новосмоленской набережной.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов назвал это место знаковым. В связи с чем строителям поручили, как можно лучше сохранить ландшафт и градостроительный замысел прежних архитекторов.

От Наличного моста до моста Кораблестроителей создали места для отдыха. При этом и для маломобильных граждан. Здесь установили светильники, поставили скамейки и урны, отремонтировали дорожки, а также посадили новые кустарники.

Известно, что на работы на Новосмоленской набережной выделили из казны 96 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сквер, который петербуржцы облагораживали с 2020 года, скосили рабочие.

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